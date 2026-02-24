Размер шрифта
Прокуратура запросила сроки и миллионные штрафы для организаторов движения «Весна»

Для организаторов движения «Весна» просят сроки до 13 лет и штрафы
Алексей Филиппов/РИА Новости

Для организаторов запрещенной на территории России экстремистской организации-иноагента «Весна» гособвинение просит сроки от 10 до 13 лет и миллионные штрафы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«В Санкт-Петербургском городском суде сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Анны Архиповой, Василия Неустроева, Яна Ксенжепольского, Евгения Затеева, Валентина Хорошенина и Павла Синельникова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.239 УК РФ, ст.282.1 УК РФ, ст.280.4 УК РФ, ст.212 УК РФ, ст.354.1 УК РФ, ст.207.3 УК РФ», — сказано в сообщении.

Шестерых участников движения «Весна» задержали летом 2023 года по делу о создании экстремистской организации, все фигуранты были доставлены в Москву. Как сообщалось тогда, в их домах в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски.

В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»; «Организация экстремистского сообщества»; «Реабилитация нацизма»; «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Речь преимущественно идет о записях, опубликованных участниками движения в социальных сетях в 2022 году, сообщали СМИ.

Ранее Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов.
 
