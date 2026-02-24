Размер шрифта
Глава евродипломатии Каллас дала совет США по поводу Украины

Глава евродипломатии Каллас: США должны усилить давление на Россию
Peter Kneffel/Global Look Press

Стратегия США по оказанию давления на Украину на мирных переговорах терпит неудачу, и поэтому американцам следует надавать ни Россию. Об этом в разговоре с Bloomberg заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Их подход заключался в оказании давления на жертву, на Украину. За год это не принесло реальных результатов, поэтому, возможно, нам следует сосредоточиться на другой стороне. <…> Америка очень четко дала понять, что хочет окончания этой войны. Поэтому, если вы хотите, чтобы она закончилась, мы должны сделать все возможное, чтобы оказать давление на агрессора», — отметила Каллас.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не отступит в своей поддержке Украины, пока не будет заключен мир на условиях Киева.

20 февраля президент Украины Зеленский ответил, что США и Россия требуют полного вывода ВСУ с территории Донбасса для завершения конфликта. Также 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен двигаться в сторону мира.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что 26-27 февраля может состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что грядущий раунд переговоров может стать последним, и на нем либо «откроется дорога» к встрече на уровне лидеров стран, либо переговоры завершатся. При этом другие источники утверждают, что «ничего еще не определено».

Ранее Макрон рассказал о планах Европы в отношении России и Украины.
 
