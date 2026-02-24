Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Медведев допустил удар «любым оружием» по поставщикам ядерной бомбы Украине

Медведев: Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия Украине
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета федерации РФ Дмитрий Медведев заявил RT, что передача Киеву ядерного оружия может вынудить Россию использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий (передаче Киеву ядерных технологий. — «Газета.Ru») придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам», — отметил Медведев, отвечая на вопрос о предполагаемых планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата подготовит обращение к парламентариям Великобритании и Франции о расследовании по планам передать ядерное оружие Украине.

24 февраля пресс-бюро СВР России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой, представив ее как собственную разработку Киева. По данным спецслужбы, для скрытной передачи «рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1».

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!