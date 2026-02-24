Медведев допустил удар «любым оружием» по поставщикам ядерной бомбы Украине

Заместитель председателя Совета федерации РФ Дмитрий Медведев заявил RT, что передача Киеву ядерного оружия может вынудить Россию использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий (передаче Киеву ядерных технологий. — «Газета.Ru») придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам», — отметил Медведев, отвечая на вопрос о предполагаемых планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата подготовит обращение к парламентариям Великобритании и Франции о расследовании по планам передать ядерное оружие Украине.

24 февраля пресс-бюро СВР России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой, представив ее как собственную разработку Киева. По данным спецслужбы, для скрытной передачи «рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1».

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.