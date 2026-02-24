Размер шрифта
Армия

Индия может заказать у России десятки истребителей пятого поколения

NDTV: Индия обсуждает заказ до 40 российских истребителей Су-57
Нина Падалко/РИА Новости

Индия может приобрести российские истребители пятого поколения Су-57 для усиления боевого потенциала своих Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждения сделки.

Если Нью-Дели примет окончательное положительное решение, то ВВС Индии могут заказать до 40 таких самолетов.

Обсуждение возможности закупки Су-57 проходит на фоне пересмотра военных приоритетов Индии после прошлогодней операции «Синдур», проведенной в ответ на теракт в Пахалгаме.

«Воздушные бои с пакистанскими ВВС дали командованию индийской авиации понимание того, что при подготовке к будущим конфликтам ключевым фактором превосходства становится не столько маневренность истребителя, сколько его способность оставаться незамеченным», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Кроме того, NDTV считает важным фактором в обсуждении возможной сделки тот факт, что Китай уже создал собственный стелс-истребитель пятого поколения J-20, который в перспективе может быть передан Пакистану.

Параллельно в Индии ведется разработка собственного истребителя пятого поколения — Advanced Medium Combat Aircraft, первый полет которого ожидается в 2028 или 2029 году, а поступление на вооружение — ориентировочно к 2035 году.

В конце января руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что переговоры Москвы и Нью-Дели по поставкам и производству в Индии истребителя Су-57 находятся на «глубокой технической стадии».

Ранее Индия пригрозила Пакистану российским оружием.
 
