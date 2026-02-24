Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Верховный суд отменил решение о лишении водительских прав из-за проблем с СМС

ВС признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России поставил признать незаконным лишение водительских прав россиянки, которой не пришло СМС о судебном заседании, где рассматривался вопрос о лишении ее водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

ВС отменил решение судьи Адлерского районного суда Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 3 марта 2025 года, вынесенные в отношении Валентины Барчаховой по делу об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Высший судебный орган постановил, что дело должно быть возвращено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

Женщину задержали за вождение в пьяном виде. Суд лишил ее водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей, но она обжаловала это решение из-за того, что сотрудники Адлерского суда Сочи по ошибке отправили уведомление о проведении заседания на другой номер.

В январе Верховный суд подтвердил лишение прав за вождение после употребления синтетических катинонов, или «солей». ВС указал, что они включены в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в России.

Ранее сообщалось, что в России начнут аннулировать водительские права по новым критериям.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!