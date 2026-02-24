Верховный суд отменил решение о лишении водительских прав из-за проблем с СМС

Верховный суд (ВС) России поставил признать незаконным лишение водительских прав россиянки, которой не пришло СМС о судебном заседании, где рассматривался вопрос о лишении ее водительского удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

ВС отменил решение судьи Адлерского районного суда Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 3 марта 2025 года, вынесенные в отношении Валентины Барчаховой по делу об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Высший судебный орган постановил, что дело должно быть возвращено на новое рассмотрение в Адлерский районный суд.

Женщину задержали за вождение в пьяном виде. Суд лишил ее водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей, но она обжаловала это решение из-за того, что сотрудники Адлерского суда Сочи по ошибке отправили уведомление о проведении заседания на другой номер.

В январе Верховный суд подтвердил лишение прав за вождение после употребления синтетических катинонов, или «солей». ВС указал, что они включены в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в России.

Ранее сообщалось, что в России начнут аннулировать водительские права по новым критериям.