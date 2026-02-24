Размер шрифта
Основателя правозащитного проекта «Гулаг-Инфо» арестовали на 15 суток

Московский суд назначил 15 суток ареста основателю правозащитного проекта «Гулаг-Инфо» Денису Солдатову из-за логотипа Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на сайте проекта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Его признали виновным в демонстрации символики экстремистских организаций.

По информации агентства, в декабре прошлого года сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД, изучая сайт «Гулаг-Инфо», обнаружили публикацию от 15 декабря 2025 года, под которой размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая логотип Instagram.

Во время заседания суд Солдатов подтвердил обстоятельства дела и пояснил, что «работа по удалению запрещенной символики была проведена, в настоящее время сайт закрыт». Однако суд этот аргумент не устроил и было вынесено постановление об аресте Солдатова.

В начале февраля в Москве арестовали блогершу Олесю Рожкову из-за фото с букетом АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Ей дали 10 суток административного ареста.

Ранее в Костроме китаец получил штраф за наклейку с символикой РДК (признан в РФ террористической организацией) на машине.
 
