Студента ударило током от электрогитары во время подготовки к концерту в РГГУ

Mash: в РГГУ студента ударило током от электрогитары, спасти его не удалось
Telegram-канал Mash

В РГГУ 23-летнего студента ударило током во время саундчека перед концертом, молодой человек был экстренно госпитализирован, но спасти его не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в актовом зале университета. Бас-гитарист местного ансамбля пришел на настройку оборудования. Когда группа начала выступать, он взял гитару, внезапно задергался и упал в обморок.

Предварительной причиной удара током могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания усилителей или неправильное заземление кабеля. Юношу госпитализировали в бессознательном состоянии, спасти его не удалось.

До этого в Ленинградской области 13-летний школьник получил удар током в ванной. Ребенок после прогулки решил принять ванну — при этом мальчик взял с собой телефон и зарядное устройство к нему. Отец ребенка предположил, что сын мог уснуть, попав с холода в теплое помещение, и получил удар током, выронив гаджет в воду.

Ранее в Подмосковье спасли школьницу, которую ударило током в ванной из-за телефона.
 
