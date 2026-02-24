Размер шрифта
Зеленский заявил, что большая часть Украины беззащитна перед баллистикой ВС РФ

Зеленский: 80% территории Украины беззащитны против баллистических ракет ВС РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Большая часть территории Украины остается без систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

По его словам, высказывания относительно ситуации с системами ПВО являются не критикой партнеров на Западе, а попыткой привлечь внимание к ситуации. Глава государства заверил, что Киев продолжает искать возможности для усиления обороны.

«Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет», — заявил Зеленский.

До этого замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что если бы страны Запада предоставляли помощь вовремя и в достаточном количестве, ракеты ВС РФ не попадали бы в объекты энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, речь идет о нехватке ракет-перехватчиков. Кроме того, указал Жовква, не все украинские системы ПВО способны сбивать баллистические ракеты. В то же время политик заметил, что Европа «действительно пытается сделать все, что может».

Ранее в США пообещали предоставлять Украине оружие до наступления мира.
 
