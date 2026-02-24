Зеленский заявил, что большая часть Украины беззащитна перед баллистикой ВС РФ

Большая часть территории Украины остается без систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

По его словам, высказывания относительно ситуации с системами ПВО являются не критикой партнеров на Западе, а попыткой привлечь внимание к ситуации. Глава государства заверил, что Киев продолжает искать возможности для усиления обороны.

«Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет», — заявил Зеленский.

До этого замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что если бы страны Запада предоставляли помощь вовремя и в достаточном количестве, ракеты ВС РФ не попадали бы в объекты энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, речь идет о нехватке ракет-перехватчиков. Кроме того, указал Жовква, не все украинские системы ПВО способны сбивать баллистические ракеты. В то же время политик заметил, что Европа «действительно пытается сделать все, что может».

Ранее в США пообещали предоставлять Украине оружие до наступления мира.