Актриса «Онегина» о деталях избиения в Петербурге: «Меня держали, чтобы я не говорила»

Актриса «Онегина» Кулишенко заявила, что страдает от мигрени после избиения
Актриса Кристина Кулишенко, известная благодаря ролям в фильме «Онегин» и сериале «Морские дьяволы», стала жертвой нападения возле одного из баров Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала изданию Super.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил о нападении на Кулишниченко в городе. Однако подробности инцидента и состояние актрисы не разглашались.

По словам Кулишенко, конфликт возник неожиданно. Она и двое ее знакомых не были знакомы с нападавшими, которые подошли к барной стойке и начали разговор. Актриса оплатила счет и направилась к выходу, но на улице неизвестные внезапно применили к ней физическое насилие.

«На улице они подошли ко мне и молча ударили. Один из них ударил меня сразу после выхода из бара, рассекая губу, и у меня пошла кровь. Затем другой ударил меня по голове. Меня удерживал молодой человек, чтобы я не могла сказать что-либо лишнее», — поделилась актриса.

После нападения на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавшую вместе с очевидцами доставили в отделение, где ее осмотрели и затем отправили в Мариинскую больницу. Несмотря на то, что Кулишенко не обращалась за снятием побоев, медики зафиксировали все полученные травмы.

Актриса предположила, что конфликт мог возникнуть из-за случайно сказанных ею или ее друзьями слов.

«Сейчас я чувствую себя немного лучше. Голова болит в месте удара, а губа немного рассечена», — отметила Кулишенко.

Ранее сообщалось, что жена «самого модного деда» Петербурга нуждается в переливании крови на Бали.
 
