Путин сообщил о росте пенсий на 6,6% в следующем году
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В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году пенсии вырастут на 6,6%,
Он связал это с тем, что инфляция на данный момент составляет 3,25%, поэтому есть возможность увеличивать пенсии в темпе, в два раза превышающем ее рост.
Он также добавил, что повышение является выполнением тех обещаний, которые были даны ранее.
Говоря о возможном повышении пенсионного возраста Путин подчеркнул, что оно не обсуждается и его не предвидится.
До этого Путин потребовал решить вопрос с досрочной пенсией горняков.