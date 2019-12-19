Путин сообщил о росте пенсий на 6,6% в следующем году

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году пенсии вырастут на 6,6%,

Он связал это с тем, что инфляция на данный момент составляет 3,25%, поэтому есть возможность увеличивать пенсии в темпе, в два раза превышающем ее рост.

Он также добавил, что повышение является выполнением тех обещаний, которые были даны ранее.

Говоря о возможном повышении пенсионного возраста Путин подчеркнул, что оно не обсуждается и его не предвидится.

До этого Путин потребовал решить вопрос с досрочной пенсией горняков.