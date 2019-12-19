Путин рассказал, будет ли «газовая война»

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста, «будет ли газовая война».

Российский лидер подчеркнул, что в России намерены решить газовый вопрос с Украиной, а также будут «стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями».

Глава государства выразил мнение, что решение Стокгольмского суда носит политический характер, а также добавил, что обоснование суда в связи с тяжелым экономическим украинским положением является «чушью». Однако, по его словам, решение по вопросу существует и его нужно придерживаться.

Путин заявил, что в России намерены сохранять транзит, однако ключевыми в обсуждении остаются вопросы об объемах и условиях, поскольку российские представители «не собираются заключать (договор. — примечание «Газеты.Ru»), чтобы прекратить». Он также указал на готовность России предоставлять газ Украине со скидкой.

Президент России напомнил, что из российских резервных средств $3 млрд вложено в украинские ценные бумаги.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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