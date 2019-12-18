Росстат сообщил о росте реальных доходов населения на 0,8%

Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 9 месяцев 2019 года до 0,8% с 0,2%. Об этом сообщает «Прайм».

Как отмечается, Росстат скорректировал оценку за первые три квартала 2019 года после уточнения базы прошлого года.

«Рост реальных располагаемых денежных доходов и рост реальных денежных доходов остались неизменными по сравнению с прошлой оценкой (0,1% и 1,1% соответственно), при этом их внутригодовая динамика была существенно пересмотрена», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что динамика реальных располагаемых денежных доходов за 1–3 кварталы 2019 года была скорректирована в сторону увеличения на 0,3–1 п.п.

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