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Стала известна личность шестого террориста, участвующего в захвате заложников в СИЗО

Baza: раскрыта личность шестого захватчика ростовского СИЗО

Стала известна личность шестого террориста, участвующего в захвате заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Это 22-летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Малик Гандалоев», — говорится в публикации.

Уточняется, что Гандалоева задержали в Ингушетии в марте прошлого года вместе со своим братом и другом, которые прятались в лесу, недалеко от села Алхасты. На месте правоохранителями был обнаружен тайник, где находилось СВУ с поражающими элементами, а также взрывчатое вещество.

В отношении Гандалоева и Гаммадова было возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

РИА Новости сообщает, что заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых.

Telegram-канал Shot сообщает, что преступники в данный момент пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.

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Захват заложников в Ростове
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