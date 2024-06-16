Стало известно, почему люди неправильно различают цвета в темноте

По словам Сары Паттерсон, нейробиолога из Университета Рочестера в США, в темной обстановке запускается работа палочкового зрительного аппарата, рецепторы которого чувствительны к свету, а не к цветам. Об этом сообщает издание Live Science.

По словам Паттерсон, в человеческих глазах есть два типа фоторецепторов (нервных клеток, ответственных за восприятие света и цвета) — палочки и колбочки. Каждый фоторецептор содержит светопоглощающие молекулы, называемые фотопигментами, которые претерпевают химические изменения при попадании света.

Палочки отвечают за обеспечение зрения в темноте. Такое сумеречное зрение также известно как скотопическое. Палочки хорошо улавливают свет, даже когда темно, поглощая фотоны. В виде фотонов испускается и поглощается электромагнитное излучение. Палочки активируются при воздействии относительно небольшого количества фотонов, что позволяет хорошо различать предметы в темноте.

Колбочки, напротив, отвечают за обеспечение зрения при ярком свете или фотопическое зрение. Этот тип фоторецепторов активнее всего проявляет себя при хорошем освещении. Однако по мере наступления темноты их превалирование в зрительной системе нейтрализуется, поскольку они не так чувствительны к свету, как палочки, а способность воспринимать свет в темноте очень важна.

Нейробиолог объяснила, что способность различать оттенки цветов обусловлена взаимодействием трех типов колбочковых рецепторов. Однако при преобладании активности палочек в темноте это взаимодействие невозможно. По этой причине человек не может ясно воспринимать цвета ночью или в сумерках.

Ранее ученые выяснили, почему яркий свет заставляет нас чихать.