Артист Мариинского театра получил переломы, врезавшись на самокате в автомобиль

В Санкт-Петербурге 35-летний солист Мариинского театра сломал ребра, врезавшись в автомобиль на электросамокате. Об этом сообщает 78.ru.

«По предварительным данным, около семи часов вечера оперный певец ехал на самокате по Садовой улице и врезался в дверь автомобиля у дома №42», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клетки и переломы ребер. Певцу оказали помощь и отправили на домашнее лечение.

До этого в центре Москвы коммерческий директор солнечногорского отеля Seneshal Дарья Дацина попала в ДТП, столкнувшись с автозаком, где находились заключенные. В результате аварии пострадал один мужчина, ему оказали медицинскую помощь. Остальных заключенных пересадили в другой автозак.

Также 13 июня в городе Истре депутат Госдумы Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы.

Ранее Петербуржец едва не сгорел при пожаре в автомобиле.