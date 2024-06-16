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Движение в центре Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников

В Ростове-на-Дону ограничили движение из-за захвата заложников в СИЗО

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Телеграм-канал «112».

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение транспорта из-за мероприятий силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

«В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского», — говорится в сообщении администрации Ростова-на-Дону.

Автомобилистов просят искать пути объезда.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

В связи с происшествием в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. С захватчиками ведутся переговоры.

По имеющимся сведениям, в заложниках оказались начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.

До этого Baza сообщала, что захватившие заложников заключенные требуют оружие, автомобиль и возможность уехать из изолятора в обмен на освобождение заложников.

Также в Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба военной части Вадима Собесского.

Офицер ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Он покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв.

По предварительным данным, военный не пострадал. На место пожара приехали силовики и экстренные службы. Предполагается, что причиной взрыва стала неисправность в газовом оборудовании.

Ранее стало известно, что водитель снял нецензурное видео с жестким ДТП на КАД.

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Захват заложников в Ростове
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