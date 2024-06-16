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Лодка с людьми врезалась в понтон в Астраханской области

В Астраханской области лодка с людьми врезалась в понтон

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Телеграм-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

В Астраханской области четыре человека были госпитализированы после столкновения лодки с понтоном. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 июня в акватории реки Чурка вблизи поселка Ильинка Володарского района. Маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, включая водителя, совершило наезд на стоячий понтон.

В результате произошедшего находившиеся в лодке люди получили различные травмы. Их госпитализировали, данных об их состоянии не поступало.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее в центре Екатеринбурга катер врезался в лодку с двумя пассажирками.

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