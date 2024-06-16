Асмус высмеяла новый брак Харламова

Актриса Кристина Асмус с сарказмом ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему Гарик Харламов не пришел на выпускной их дочери Анастасии.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», — ответила артистка.

Асмус опубликовала серию фотографий с дочерью и подписала, что девочка окончила четвертый класс. Актриса также назвала себя в шутку «рослым пацаном», поскольку появилась в школе с короткой стрижкой, в оверсайз рубашке и с галстуком.

В мае Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Это случилось после смены артистки в кино. Причем на момент предложения знаменитость была в гриме: у Ковальчук были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». После предложения, вспоминал Харламов, невеста расчувствовалась по-настоящему.

6 июня Харламов женился. Затем он признавался, что планирует вновь стать отцом.

В 2020 году юморист расстался со своей женой Кристиной Асмус, в этом браке родилась дочь Анастасия. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Ковальчук. В начале февраля ходили слухи, что Харламов и Ковальчук разошлись. Однако позже шоумен опроверг сплетни.

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