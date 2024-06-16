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Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер РФ Мишустин направил поздравление мусульманам с праздником Курбан-байрам

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление российским мусульманам с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«День завершения паломничества к священным для миллионов верующих местам напоминает о милосердии, великодушии, заботе о ближнем», — говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал всем мусульманам России крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Мусульманская умма вносит весомый вклад в сохранение гражданского мира и согласия в стране», — добавил он.

До этого мусульман России с Курбан-байрамом поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обратил внимание, что мусульмане в РФ инициируют новые инициативы в сфере культуры, образования и просвещения.

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения. Он приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку. Почему в этот день в исламе принято приносить в жертву животных и какие еще традиции и обычаи связаны с Курбан-байрамом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана.

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