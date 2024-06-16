Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСИН проверит причастность сотрудников ростовского СИЗО или обвиняемых к ИГ

Shot: ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО-1 и обвиняемых к ИГИЛ

Главное управление (ГУ) ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, переговоры с захватчиками продолжаются. Силовики убеждают их сдаться и сложить оружие.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

В связи с происшествием в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

По данным Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Позднее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Ранее стали известны детали подготовки преступников к захвату ростовского СИЗО.

Все новости на тему:
Захват заложников в Ростове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами