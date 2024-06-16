ФСИН проверит причастность сотрудников ростовского СИЗО или обвиняемых к ИГ

Главное управление (ГУ) ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, переговоры с захватчиками продолжаются. Силовики убеждают их сдаться и сложить оружие.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

В связи с происшествием в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

По данным Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Позднее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Ранее стали известны детали подготовки преступников к захвату ростовского СИЗО.