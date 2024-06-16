Президент Финляндии попросил Китай повлиять на РФ

Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, пишет Yle.

«Я настоятельно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на президента России Владимира Путина», — сказал он.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) призвали Китай надавить на Россию для прекращения военных действий на Украине.

Незадолго до этого сообщалось, что страны G7 потребовали от РФ компенсировать Украине ущерб в размере $486 млрд.

Почти полтриллиона долларов понадобится на восстановление Украины после боевых действий, по оценке Всемирного банка. В заявлении G7 говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам РФ.

Ранее Китай осудил новые санкции США против России.