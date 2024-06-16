Заложников в СИЗО Ростова захватили шесть-семь обвиняемых

Заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей собеседник агентства не рассказал.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

В связи с происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

По данным Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

До этого также сообщалось, что захватчики требуют оружие, машину и возможность уехать из изолятора в обмен на освобождение заложников.

В связи с происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.