Защитник «Краснодара» отказался играть за команду ради «Зенита», который не хочет его покупать

Защитник «Краснодара» Сергей Волков не приехал с командой на первый сбор. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», игрок отказался выступать за команду ради возможности перейти в «Зенит», однако в Петербурге не стремятся оформить трансфер.

«По словам источников, несколько дней назад игрок пришел к руководству клуба и потребовал отпустить его в «Зенит». Однако, ему ответили, что «Зенит» и не особо хочет его покупать. Волков же, у которого впереди еще два года контракта, сказал, что в любом случае не хочет играть больше за «Краснодар». В ответ он услышал, что играть тогда больше и не будет», — говорится в сообщении.

О возможном интересе «Зенита» к Волкову сообщалось в начале июня. По информации «РБ Спорт», сине-бело-голубые были готовы предложить за футболиста €5 млн, и клубы были близки к соглашению. Ожидалось, что Волков подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, сделав в этих играх три результативные передачи.

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). До последнего тура «быки» боролись за чемпионство и в заключительном матче дома обыграли также претендовавшее на титул «Динамо» со счетом 1:0. Но в параллельной игре «Зенит» взял верх над «Ростовом» 2:1 и вырвался на первое место.

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