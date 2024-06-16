Олимпийский чемпион Нагорный хочет взять паузу в карьере

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный намерен приостановить профессиональную карьеру. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

«В первую очередь хочу пропустить Кубок России, потому что такие прерывистые подготовки могут привести к стрессовым травмам. Сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, но нужно выдохнуть и понять, какие дальше будут соревнования. Я не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю», — сказал спортсмен.

Накануне Нагорный выиграл золото Игр БРИКС в Казани. Он стал лучшим в соревнованиях в опорном прыжке.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

5-е Спортивные игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В соревнованиях принимают участие представители 89 стран, разыгрывается 387 комплектов медалей.

Ранее США ввели санкции против Нагорного.