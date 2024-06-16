Путин наградил орденом коллектив медцентра имени Пирогова

Коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова награжден орденом «За доблестный труд» президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом «За доблестный труд» коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова», город Москва», — следует из сообщения.

Кроме этого, президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову.

До этого Путин заявил, что российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается. Он обратил внимание, что эта отрасль с каждым годом активно развивается: открываются новые медицинские учреждения, внедряются современные технологии.

В мае Путин дал губернатору Липецкой области Игорю Артамонову совет по решению проблемы с обеспеченностью региона медицинскими кадрами. В ответ Артамонов выразил уверенность, что эта задача будет решена, хоть и не сразу. По его словам, власти региона ведут переговоры с федеральным медицинским университетом об открытии в области медицинского вуза. Губернатор также отметил большой спрос на врачебную профессию среди школьников.

Ранее депутаты Госдумы призвали устранить дефицит медработников.