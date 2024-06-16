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В пропущенных голах от «Эдмонтона» не увидели вины Бобровского

Игрок «Флориды» Ткачук поддержал вратаря Бобровского после голов от «Эдмонтона»

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Abbie Parr/AP

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и его сменщик американец Энтони Столарз не виноваты в пропущенных голах от «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Такое мнение в интервью клубной пресс-службе выразил форвард «Флориды» Мэттью Ткачук.

«Мы пропустили восемь шайб, но ни в одной из них нет вины вратарей. Видимо, нам стоит вернуться к тактической подготовке. Если мы побеждаем, то извлекаем из этого урок и двигаемся дальше. Если проигрываем, делаем то же самое.

Сейчас мы в невероятном положении. Мы приехали в Эдмонтон и выиграли один матч, теперь нам предстоит играть дома перед нашими потрясающими болельщиками. Они поддерживают нас, и мы счастливы выступать перед ними.

Игроки «Эдмонтона» летали по льду и показывали действительно классную игру. Наверное, это был их лучший матч за весь год, столько голов. А мы просто плохо защищались», — считает Ткачук.

«Эдмонтон» после трех поражений в серии подряд разгромно победил «Флориду» на своем льду со счетом 8:1. Из этих восьми Бобровский пропустил пять, оставшиеся три влетели в ворота, защищать которые вместо Сергея вышел Столарз. Следующий матч серии состоится в ночь на 19 июня.

Ранее вратарь «Эдмонтона» Скиннер назвал Бобровского абсолютным феноменом.

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