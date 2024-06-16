Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанат с российским флагом на Евро-2024 пообещал надеть ушанку на матч

Болельщик с российским флагом пообещал надеть ушанку на матч Евро-2024

close
100%
Живи футболом | EURO-2024/VK

Болельщик из Белгорода Василий, вывесивший российский флаг на матче открытия чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1), пообещал прийти на следующую игру в шапке-ушанке. Слова фаната приводит Sport24.

«Поддерживать на Евро буду сербов — наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!», — сказал Василий.

Болельщик рассказал, что ему было непросто добираться из Белгорода в Германию, где проходит турнир. По его словам, из своего города он доехал до Воронежа, а оттуда – в Сочи. Затем самолетом фанат перебрался в Ереван, и уже из Армении вылетел в Европу, но сначала — в Рим. И уже из итальянской столицы он смог попасть в Мюнхен, где и проходил матч открытия чемпионата Европы. Василий констатировал, что на дорогу в одну сторону ему пришлось потратить порядка 20 тыс. рублей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед началом европейского первенства призвал болельщиков не демонстрировать флаги стран, не участвующих в турнире. Василий сказал, что не намерен конфликтовать, если его попросят убрать флаг России.

«Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло. Да, на матче будет работать много полиции — ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться», — констатировал фанат.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-вратарь Нигматуллин упрекнул итальянца Доннарумму в голе от Албании на Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами