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Стали известны детали подготовки преступников к захвату ростовского СИЗО

112: захватившие заложников террористы заранее ослабили решетку в СИЗО Ростова

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Телеграм-канал «112»

Террористы, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Об это сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его словам, когда захватчики сочли момент подходящим. они выбили ослабленную решетку и выбрались во двор. Затем террористы проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.

Как отмечают журналисты, силовики все еще пытаются убедить преступников сдаться и отпустить заложников, однако уговоры результата пока не приносят.

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Telegram-канала «Baza» сообщает, весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направляются бригады скорой помощи.

Тем временем Shot сообщил, что захватчики ростовского СИЗО пытаются заполучить боевое оружие сотрудников.

Ранее движение в центре Ростова-на Дону перекрыли из-за захвата заложников.

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Захват заложников в Ростове
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