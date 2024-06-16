Захват заложников в ростовском СИЗО могли координировать извне, им могли помогать. Об этом сообщает ТАСС.

«Захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону тщательно готовился, возможно, не один месяц», — рассказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что «заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь, они координировали свои действия».

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС: начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.

До этого стало известно, что шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Известно, что захватчики пытаются добраться до хранилища оружия на территории СИЗО.

Ранее стало известно, чем вооружены захватившие заложников в СИЗО преступники.