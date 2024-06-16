Экс-солистка «ВИА Гры» вышла на связь после экстренной операции

Певица Анна Седокова вышла на связь с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поблагодарив за поддержку на фоне экстренной операции.

«Я благодарю вас за океан добрых слов и за все пожелания выздоровления, который я получила за эти сутки», — написала исполнительница.

Седокова отметила, что сейчас чувствует себя лучше. Она уверила, что «все будет хорошо».

14 июня экс-солистка «ВИА Гры» сообщила о своей вынужденной госпитализации. Она рассказывала, что ей сделали операцию, после которой знаменитости предстоит длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Седокова признавалась, что пока не готова обсуждать свое здоровье с фанатами.

Экс-солистка «ВИА Гры» не скрывает, что много лет страдает от крапивницы, которая в последние годы проявляется все сильнее. Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес. Артистка отмечала, что в последний раз поправилась на 10 килограммов, но изменения в фигуре ее не так сильно беспокоят, как сильные отеки, зуд и «невозможность жить обычной жизнью».

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