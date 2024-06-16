Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка «ВИА Гры» вышла на связь после экстренной операции

Певица Седокова призналась, что чувствует себя лучше после экстренной операции

close
100%
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова вышла на связь с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поблагодарив за поддержку на фоне экстренной операции.

«Я благодарю вас за океан добрых слов и за все пожелания выздоровления, который я получила за эти сутки», — написала исполнительница.

Седокова отметила, что сейчас чувствует себя лучше. Она уверила, что «все будет хорошо».

14 июня экс-солистка «ВИА Гры» сообщила о своей вынужденной госпитализации. Она рассказывала, что ей сделали операцию, после которой знаменитости предстоит длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Седокова признавалась, что пока не готова обсуждать свое здоровье с фанатами.

Экс-солистка «ВИА Гры» не скрывает, что много лет страдает от крапивницы, которая в последние годы проявляется все сильнее. Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес. Артистка отмечала, что в последний раз поправилась на 10 килограммов, но изменения в фигуре ее не так сильно беспокоят, как сильные отеки, зуд и «невозможность жить обычной жизнью».

Ранее стало известно, что новой спутницей Лепса оказалась 18-летняя Аврора Киба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами