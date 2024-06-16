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В Москве обнаружили новый «Москвич-412», простоявший в гараже с 1991 года

В Москве найден новый седан «Москвич-412», простоявший в гараже 33 года

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РИА «Новости»

В Москве найден раритетный седан «Москвич-412», который был выпущен в 1991 году и все это время простоял в гараже. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на YouTube-канал «Ретрорембаза - РРБ Гараж».

Отмечается, что первый и единственный владелец поставил «Москвич» на учет, однако госномер к машине прикрутили лишь через 30 лет. За все время машина проехала всего 1343 км.

На автомобиле нет никаких повреждений, однако все же пришлось отреставрировать некоторые детали. Были перекрашены элементы навесного оборудования, решетка радиатора и диски. Также промыли двигатель и систему охлаждения. Сейчас автомобиль продан в частную коллекцию. Цена сделки не называется.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.

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