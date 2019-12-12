Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подтвердил, что Вашингтон и Пекин хотят, чтобы это произошло.

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем,» — отметил Трамп.

До этого власти США заявляли о введении очередных импортных пошлин на товары из Китая 15 декабря.

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