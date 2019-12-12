Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки. Об этом он написал в своем Twitter.
Он подтвердил, что Вашингтон и Пекин хотят, чтобы это произошло.
«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем,» — отметил Трамп.
До этого власти США заявляли о введении очередных импортных пошлин на товары из Китая 15 декабря.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Невечная война: почему Трампу и Си придется помириться
— Трамп отказался заключать торговую сделку с Китаем на равных условиях