Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило около 3 тыс. подрядчиков на контрактах в рамках нацпроектов с признаками сомнительных операций. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, сумма таких контрактов превысила 130 млрд руб.
По словам Чиханчина, уже были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб.
Кроме того были предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.
По результатам деятельности более 560 материалов были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 11 уголовных дел.
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