Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило около 3 тыс. подрядчиков на контрактах в рамках нацпроектов с признаками сомнительных операций. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, сумма таких контрактов превысила 130 млрд руб.

По словам Чиханчина, уже были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб.

Кроме того были предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд рублей.

По результатам деятельности более 560 материалов были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 11 уголовных дел.

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