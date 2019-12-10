В Нафтогазе рассказали о городах, которым угрожает отказ от транзита
Отказ от продолжения транзита российского газа через Украину может негативно повлиять на газоснабжение ряда украинских городов, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Коболева, в городах, в которое газ поступает непосредственно с территории Украины или Молдовы, возможно возникновение проблем технического характера при прекращении транзита российского газа.
При этом глава «Нафтогаза» отметил, что данный вопрос был поднят в новом Стокгольмском арбитраже, и выразил надежду на помощь в решении существующих затруднений.
Кроме того, Коболев подчеркнул, что «Нафтогаз» подготовился к потенциальному прекращению транзита.
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