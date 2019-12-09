На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что в течение пяти лет в рамках программы готовы выдать около 150 тыс. кредитов, общий объем которых составит 450 млрд рублей.

В срок до 15 декабря в законодательство России должны быть внесены изменения, необходимые для реализации соответствующей инициативы.

Как отмечается, ипотечный кредит под 2% годовых будут выдавать на приобретение жилья на первичном рынке в период до 1 января 2025 года молодым семьям. При этом возраст хотя бы одного из членов семьи не должен превышать 35 лет.

Также проект распространится на строительство дома для участников программы «Дальневосточный гектар».

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