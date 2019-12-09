Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны. Об этом он написал в Facebook.
Он подчеркнул, что прямые потери из-за России составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП).
Милованов привел в качестве примера оценку шведского экономиста Андерса Ослунда, который предположил, что Украина потеряла $100 млрд из-за «российской агрессии».
«Оценка стоимости объектов недвижимости в Крыме и Донбассе составляет около $3 млрд», — добавил Милованов.
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