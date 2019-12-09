Гончарук рассказал об угольных запасах Украины на отопительный сезон

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о газовых и угольных запасах на Украине. Такое заявление он сделал телеканалу «1+1».

Он отметил, что Украина обеспечена всеми необходимыми природными ресурсами на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Премьер подчеркнул, что власти страны заранее позаботились о том, чтобы ничего не представляло опасности для энергетической отрасли страны.

Гончарук также добавил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа продолжаются.

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