Гончарук рассказал об угольных запасах Украины на отопительный сезон
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о газовых и угольных запасах на Украине. Такое заявление он сделал телеканалу «1+1».
Он отметил, что Украина обеспечена всеми необходимыми природными ресурсами на отопительный сезон 2019-2020 годов.
Премьер подчеркнул, что власти страны заранее позаботились о том, чтобы ничего не представляло опасности для энергетической отрасли страны.
Гончарук также добавил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа продолжаются.
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