Цены на нефть Brent и WTI растут на фоне решений по сделке ОПЕК+
Мировые цены на нефть начали увеличиваться на фоне новостей, касающихся решений по сделке ОПЕК +. Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 18:05 мск, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent во время торгов на бирже ICE в Лондоне достигла $64,68. Таким образом, она увеличилась на 2,04%.
Отмечается, что ранее цена Brent находилась на уровне $63,27 (-0,2%).
Кроме того, цена фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,85%, в результате чего баррель стала стоить $59,52.
Известно, что до этого их стоимость составляла $58,12.
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