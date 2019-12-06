Цены на нефть Brent и WTI растут на фоне решений по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть начали увеличиваться на фоне новостей, касающихся решений по сделке ОПЕК +. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 18:05 мск, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent во время торгов на бирже ICE в Лондоне достигла $64,68. Таким образом, она увеличилась на 2,04%.

Отмечается, что ранее цена Brent находилась на уровне $63,27 (-0,2%).

Кроме того, цена фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,85%, в результате чего баррель стала стоить $59,52.

Известно, что до этого их стоимость составляла $58,12.

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