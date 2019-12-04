Драгоценности более чем на 30 млн рублей изъяли в Шереметьево у прибывшего из Гонконга

В московском аэропорту Шереметьево у пассажира, прибывшего из Гонконга, при прохождении таможенного контроля были изъяты незадекларированные драгоценности более чем на 30 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Уточняется, что драгоценности представляют собой 7,4 тыс. ограненных драгоценных камней, а также более 420 ювелирных изделий известных брендов (Cartier, Rolex и других) со вставками из камней. Среди них цепочки, серьги, браслеты, подвески, кольца и часы.

В таможенной службе отметили, что пассажир является гражданином России. По его словам, содержимое своего багажа он увидел впервые на таможне.

Также поясняется, что в действиях россиянина предусматриваются признаки преступлений согласно статьям «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере».

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