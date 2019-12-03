Россия и Украина продлили соглашение о транзите нефти на десять лет

Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили соглашение о транзите нефти по территории Украины. Об этом сообщила украинская компания на своей странице в Facebook.

Стороны заключили допсоглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.

В записи говорится, что предоставление услуг по транспортировке нефти по территории Украины продлевается с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Как отмечается, базовые принципы сотрудничества между компаниями, в числе которых порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб, останутся прежними.

До этого стало известно, что Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти на Украину.