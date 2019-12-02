Рубль немного снизился к доллару и евро
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В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
По данным на 10.03 по мск., курс доллара поднялся на 4 коп. до 64,36 рубля. В свою очередь, курс евро вырос также на 4 коп. и составил 70,91 руб.
Кроме того, фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1,17% Ее стоимость составила 61,2 доллара за баррель.
Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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