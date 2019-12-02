Таджикские мигранты могут столкнуться с проблемой перевода денег на родину

Денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут быть приостановлены 3 декабря, что может стать причиной возникновения трудностей для мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что участники рынка денежных переводов и ЦБ вели переговоры с таджиской стороной о продлении переводов денежных средств между Россией и Таджикистаном. Однако прийти к решению не удалось.

Так Нацбанк Таджикистана (НБТ) дал отказ на продление отсрочки системам переводов для подключения напрямую. По данным СМИ, с 3 декабря Таджикистан переходит на новую предполагающую проведение расчетов и процессинга по переводам через НБТ систему.

Уточняется, что обеспечивающие 90% денежных переводов между странами общим объемом примерно $2,5 млрд в год платежных систем подключение к ново системе не завершили.

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