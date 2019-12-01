Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала, сообщает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках, за последнее время он вырос на 8,5% по отношению к доллару и на 11% — к евро.

Глава ЦБ заявила, что главной причиной такого укрепления российской валюты стали притоки капитала. Она пояснила, что инвесторы вкладывают средства в страны с формирующимися рынками, в числе которых находится Россия.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Центробанк «привык» существовать в условиях санкций, из-за чего всегда действует осмотрительно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

— Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ

— Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах