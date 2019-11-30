Сбербанк научит школьников создавать стартапы

Сбербанк запустил в субботу акселератор, который поможет школьникам придумать и создать свой бизнес-проект. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Акселератор (СБЕР Z) — совместное детище Сбербанка, столичного департамента образования и Global Venture Alliance. Старт проекту был дан в Хорошколе на улице Народного Ополчения.

Для обучения были отобраны около ста старшеклассников из четырех московских школ, пояснила руководитель акселерационного направления Сбербанка СБЕР Z Наталья Магидей. За четыре месяца работы с педагогами и предпринимателями школьникам помогут создать собственные бизнес-проекты с нуля. Есть шанс попасть с проектом в Силиконовую долину. В апреле следующего года будет подведение итогов. Самые продвинутые получат денежный приз в 250 тысяч рублей.

В онлайне можно найти огромное количество учебного материала, который в принципе позволяет школьникам и студентам развиваться. Но есть одна проблема. Большинство учебных программ – типовые.

Это является главным препятствием для массового интереса к образованию и поддержанию интереса к образованию на протяжении всей жизни, отметил глава Сбербанка Герман Греф, принявший участие в презентации акселератора СБЕР Z.

«Но сегодня есть огромный шанс приблизить образование к каждому человеку, персонализировать образование, и новые технологии дают такую возможность», — пояснил Греф «Газете.Ru».

По его словам, Сбербанк «инвестирует серьезные средства в обучающие платформы, чтобы максимально персонализировать обучение. За этим будущее».

Сбербанк ежегодно тратит на научно-исследовательские проекты порядка $2 млрд. В этом году Сбербанку исполнилось 178 лет. Сейчас Сбербанк позиционирует себя, как технологическая компания, которая зарабатывает не только на кредитовании, но развивает различные сервисы. От кинопроката до доставки еды.

Авторы проекта предлагают рассматривать этот проект в качестве механизма, который помогает вступающим во взрослую жизнь лучше адаптироваться к ней. Даже если предложенный проект не будет поддержан, отрицательный опыт важен. СБЕР Z поможет школьникам адаптироваться к социальной среде, которая становится все более жесткой и конкурентной. «Социальные навыки иногда даже важнее профессиональных», — заключил Греф.