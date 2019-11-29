«Россети» опубликовали финансовые показатели за 9 месяцев 2019 года

Компания «Россети» объявила в пятницу финансовые результаты за первые 9 месяцев этого года, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании.

Так, чистая прибыль по итогам 9 месяцев составила 97,1 млрд. рублей (на 6,8% больше год к году).

Выручка выросла на 19,8 млрд. рублей и составила 734,2 млрд.

Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 9,9%, составив 244,6 млрд рублей.

Чистый долг компании с начала года снизился на 11,5% и составил 382,5 млрд рублей.

«Россети» демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей, как в текущем году, так и на протяжении последних двух лет, отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Мы также положительно оцениваем результаты компании по итогам 9 месяцев 2019 года, — подчеркнул он. — Повышение операционной эффективности, снижение издержек за счёт применения цифровых технологий остаются нашим приоритетом».

По словам Ливинского, все эти факторы в комплексе делают «Россети» одним из мировых лидеров электросетевого комплекса.

«Выбранная нами долгосрочная стратегия развития призвана создавать наиболее благоприятные условия для наших акционеров и инвесторов», – резюмировал гендиректор «Россетей».