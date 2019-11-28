Число прибыльных российских предприятий увеличилось, сообщил Росстат

Более 35 тыс. российских предприятий получили за 9 месяцев 2019 года прибыль в размере 13,2 млрд рублей. Это на 7,3% больше чем за январь-сентябрь прошлого, 2018 года. Наибольшие объемы прибыли сгенерировала оптовая и розничная торговля – 2,4 трлн рублей за 9 месяцев 2019 года, а также добыча сырой нефти и газа – 2,2 трлн рублей, сообщает Росстат.

В наибольшей степени прибыли выросли в трубопроводной отрасли – на 62% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, в строительном секторе – рост 34,3%, в сфере рыболовства и рыбоводства – на 32,3%.

Одновременно, во многих отраслях снизились убытки, отмечает интернет-издание «Взгляд». Например, компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, на 21,5% нарастили прибыль и снизили убытки на 45,1%. Резко снизились убытки при пассажирских перевозках железной дорогой. Они составили лишь 31,8% от показателя за аналогичный период 2018 года.

Минимальное количество убыточных предприятий Росстат зафиксировал в сельском хозяйстве и грузовых железнодорожных перевозках. В этих же отраслях и наибольшее количество прибыльных предприятий – 80,6% от общего числа в сельском хозяйстве и 82,8% – в среди железнодорожных грузоперевозчиков.