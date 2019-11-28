Booking.com обвинили в невыполнении требований ФАС

Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» считает, что сервис онлайн-бронирования Booking.com не выполняет необходимые требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сотрудничеству с российскими отелями. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Объединение предполагает, что Booking.com не выполняет условия по изменению сотрудничества с отелями в России и отмене паритета цен.

Отмечается, что «Опора России» обратилась в ФАС с требование проконтролировать работу сервиса.

В ноябре 2019 года ФАС уже обращалась в сервис с требованием исключить из соглашения с российскими отелями пункт о предоставлении лучшей цены. В течение месяца компания была обязана исключить из соглашений с российскими партнерами, которые предоставляют услуги размещения, «требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц».

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