«Лукойл» увеличил денежные накопления в долларах до 80%, сократил в рублях до 13,8%

«Лукойл» по состоянию на конец третьего квартала сократил свои денежные средства в рублях до 13,8% общих накоплений с 41% на начало года и увеличил в долларах до 80% с 53,7%, говорится в отчете компании по МСФО.

Так, денежные средства в российских рублях по состоянию на конец третьего квартала снизились до 61,884 миллиарда рублей, а в долларах - выросли до 355,566 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов).

При этом количество денежных средств в евро компания сократила на 3,2% - до 17,76 миллиарда рублей (252 миллиона евро). Денежные накопления в «прочих иностранных валютах» выросли на 37,6% - до 11,958 миллиарда рублей.

Общий объем денежных средств компании по состоянию на 30 сентября составил 447,168 миллиарда рублей, передает агентство «Прайм».

В конце октября глава компании Вагит Алекперов не исключал, что «Лукойл» может перевести расчеты за свою продукцию в евро при наличии рисков в других валютах. Сейчас у компании есть контракты как в евро, так и в долларах.