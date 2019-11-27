Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

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Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во... Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Александр Вильф/РИА «Новости»

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам пресс-секретаря, ситуация с гражданством предпринимателя не имеет отношение к России.

«Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски​​​», — заявил Песков.

Информацию о лишении Олега Дерипаски кипрского гражданства впервые дала газета Politis. Известно, что Кипр отозвал «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции, у 26 человек.

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