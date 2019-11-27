Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
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В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам пресс-секретаря, ситуация с гражданством предпринимателя не имеет отношение к России.
«Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски», — заявил Песков.
Информацию о лишении Олега Дерипаски кипрского гражданства впервые дала газета Politis. Известно, что Кипр отозвал «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции, у 26 человек.
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