Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам пресс-секретаря, ситуация с гражданством предпринимателя не имеет отношение к России.

«Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски​​​», — заявил Песков.

Информацию о лишении Олега Дерипаски кипрского гражданства впервые дала газета Politis. Известно, что Кипр отозвал «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции, у 26 человек.

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