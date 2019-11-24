В Совфеде ответили на планы США по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о заявлении конгресса США по намерению препятствовать «Северному потоку — 2» через санкции, которые хотят включить в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает RT.

Он заявил. что введение ограничительных мер не остановит проект перед реализацией и запуском.

Сенатор считает, что американские власти не могут смириться с тем, что «потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы».

Цеков отметил, что такие решения США приведут к «выработке новых методов и способов в реализации тех или иных проектов» со стороны Европы и России.